Un Theutois condamné: il avait simulé un car-jacking pour camoufler un délit de fuite à Spa

Un habitant de Theux âgé de 50 ans a été condamné mardi par la cour d’appel de Liège à une peine de 250 heures de travail et à une amende de 400 euros après avoir commis des faits de coups et blessures involontaires et des faits de faux. Cet homme avait renversé deux piétons et avait commis un délit de fuite. Il avait simulé un car-jacking pour tenter d’échapper à des poursuites.