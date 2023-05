Bar éphémère à Theux: un projet qui plaît... mais qui n’est pas encore validé

Présenté sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, ce projet inédit semble enthousiasmer. En témoignent les nombreux commentaires d’internautes ravis de voir apparaître ce genre d’événement sur la commune.

Du côté du collège communal, par contre, on souhaite apporter quelques précisions. "Aucune autorisation n’a été délivrée à l’heure actuelle, explique le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR). Ce projet n’est pas mal parce qu’il veut aussi associer la culture mais, même si l’idée est bonne, elle ne peut se faire qu’en concertation avec les riverains et les commerçants locaux. Certains d’entre eux se tracassent, pensant qu’on a agi dans leur dos. Ce n’est pas le cas."

Le projet a bien été présenté aux membres du collège communal mais une réunion, notamment concernant la sécurité, doit encore avoir lieu. "Cela prend du temps. Une réunion devra aussi être fixée avec les riverains. S’il n’y a pas d’accord avec ceux-ci et avec les acteurs locaux, nous pourrions ne pas donner cette autorisation. C’est un événement pour les jeunes mais les cafetiers souffrent toujours. L’idée n’est pas non plus de leur faire trop d’ombre", estime Pierre Lemarchand.

Contactés par nos soins, les organisateurs de La Rive ne désirent pas faire de commentaires mais confirment bien leur volonté de satisfaire tout le monde. Voilà qui devrait rassurer les plus frileux.