Tout d’abord car elle mélange les brocanteurs traditionnels aux camelots et marchands divers.

On pouvait donc y trouver de nombreux villageois qui ont sorti divers objets à vendre comme des bibelots, de la vaisselle, des vêtements et accessoires et de nombreuses petites choses qui ont trouvé acquéreur grâce au public venu nombreux.

Enfin, la brocante de Polleur, organisée par l’ASBL Salle La Hoëgne, est appréciée car il y a toujours une douce ambiance qui y règne grâce aux diverses animations proposées qui animent le village tout au long de la journée.