Theux: Forestia va devoir régulariser son permis unique

"On peut se réjouir totalement de voir une si belle entreprise touristique, qui draine près de 150 000 visiteurs et qui occupe des dizaines de travailleurs, se développer. Par contre, la récente acquisition du Pied de la Fagne, ancien restaurant, plus une prairie adjacente change un peu la donne", a-t-il expliqué au conseil communal, ce mardi 25 avril 2023. Il y a plusieurs années, l’obtention du rapport urbanistique et environnemental (RUE), permettant la délivrance d’un permis unique, avait nécessité pas mal de discussions avant de contenter tout le monde. "Mais ce bâtiment, de même que la fameuse prairie récemment déboisée, ne sont pas dans le permis unique actuellement en vigueur et sont carrément hors du périmètre de celui-ci. La création d’un chemin pédestre entre l’ex-restaurant et le parc n’est pas reprise dans le permis unique non plus, a épinglé Philippe Boury. De plus, et c’est extrêmement ennuyeux à mes yeux, la volonté de Forestia est de faire l’ensemble de l’accueil hôtelier, des lodges et du futur hôtel, au Pied de la Fagne, ce qui est contraire au permis unique."

Le conseiller a alors demandé au collège communal s’il n’était pas nécessaire pour Forestia d’introduire un nouveau permis unique, comprenant une consultation des riverains, comme le prévoit la loi, et s’il émettra un avis favorable sur un accueil unique à l’ex-restaurant et sur la création d’une voie pédestre. "Le collège ne serait-il par favorable à l’organisation préalable d’une rencontre entre Forestia, les riverains et le collège afin d’au moins écouter toutes les parties avant l’introduction plus que nécessaire de ce nouveau permis unique ?", a-t-il conclu.

Une concertation préalable est prévue

Le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) partage l’avis de Philippe Boury. "Forestia a acheté ce bâtiment et a introduit un permis pour celui-ci, pour créer des chambres, pour de l’hôtelier. Nous avons appris également qu’il voulait changer son permis unique. C’est intolérable. Cela doit être régularisé", a-t-il lancé. Pour lui, une consultation préalable doit être réalisée. "Je peux comprendre que cette entreprise ait envie de s’agrandir mais il faut aussi qu’elle respecte les règles ainsi que les riverains qui ont, à l’époque, accepté ce RUE et un périmètre précis. On va contacter Monsieur Lafontaine (NDLR: le directeur du parc) et on va essayer d’avoir une réunion constructive pour amener un permis unique et qu’il n’y ait pas de nuisances", a-t-il annoncé, estimant qu’il est aussi important que les autorités communales imposent un canevas dans ce genre de projet.