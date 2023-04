Acquisition de trois maisons aux Forges, à Theux: les négociations se poursuivent

La situation theutoise est néanmoins différente des autres communes sinistrées. "En effet, les biens n’ont pas été complètement détruits et les propriétaires des bâtiments ont effectué des rénovations." Des budgets ont été dégagés par la Région pour permettre d’acquérir ces biens. "Suite aux estimations réalisées par un notaire et avec l’accord des propriétaires, nous avons proposé une série de montants au Ministre compétent dans le but de permettre aux différents propriétaires de trouver, le cas échéant, un bien similaire sur notre commune." Mais les montants ont été revus à la baisse par le gouvernement, obligeant la tenue de nouvelles discussions entre la Commune et les propriétaires concernés. "Des solutions créatives, comme un échange, ont été évoquées."

À la demande du quartier des Forges, le collège communal a également planché sur un projet de réaménagement de la zone, via un appel à projets lancé par la Région. "Nous espérons qu’il sera retenu afin de rendre la zone plus verte, plus sécurisée, plus conviviale et plus résiliente."

Écolo insiste de son côté pour que l’ensemble des recommandations émises dans le cadre de l’étude "Quartier durable" soient mises en œuvre, "pour une question d’acceptabilité des mesures". "Elles ne sont pas toutes sympathiques et agréables à mettre en œuvre. Les démolitions, ici, sont difficilement acceptées et je le comprends, a indiqué le conseiller Matthieu Daele. Il ne faudrait donc pas qu’il y ait des choix à géométrie variables parmi ces mesures."