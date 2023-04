Le restaurant du hall sportif de Theux devient Chez Bidy

Il y a du changement au sein de la cafétéria du hall sportif de Theux. Même si Nicolas Drouguet et sa maman Brigitte Chariot gardent bien la partie bar du centre sportif, le restaurant change, lui, de main et devient Chez Bidy. Et on retrouve Thierry Frérot derrière les fourneaux. "J’ai arrêté l’horeca il y a trente ans. Il y a longtemps que je pensais revenir dans le secteur car je suis depuis des années dans le bâtiment et je commence à avoir des soucis d’épaule. J’avais envie de passer à autre chose puis j’ai eu l’opportunité de reprendre ici et je me suis lancé en très peu de temps."