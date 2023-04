Le marché artisanal revient à Theux en mai

"Ils proposent leurs produits: légumes, charcuteries, céréales, tapenades, gaufres, boissons, plats préparés, savons, bougies, shampoings, décorations, bijoux, accessoires, créations en laine, en tissus, vannerie…", détaille l’équipe organisatrice, le Royal Syndicat d’Initiative de Theux.

Une des particularités de ce marché, c’est son espace rencontre, "il permet aux acheteurs de s’attarder et de se rencontrer dans une ambiance conviviale et détendue".L’équipe se réjouit de retrouver son public et de découvrir de nouveaux visiteurs.

Le premier rendez-vous est donné le jeudi 11 mai, de 16 à 20 h, sur la place du Monument à Theux, en face de l’église.