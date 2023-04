La route entre Jehanster et Polleur fermée dès lundi: les riverains en manque d’infos

Ce lundi 17 avril, le chantier de l’avenue Félix Deblon (N640), à partir de la friterie "Au 4910" située au début de l’avenue, "jusqu’à 200 m plus loin que la pharmacie de Polleur en débordant sur la commune de Jahay, près du pont de la Hoëgne" débutera, précise le bourgmestre de Theux, Pierre Lemarchand (IFR). Il s’agira d’un tronçon de 2,5 km qui relie le village de Jehanster à celui de Polleur.

Manque d’informations

Une partie des riverains regrette un manque de communication claire. "C’est un chantier qui est placé sur une voirie régionale, donc c’est géré par le SPW (Service public de Wallonie), direction des routes de Verviers. Les dates de démarrage, on les a connues au moment où ils ont déposé leur demande d’arrêté de police. De plus, le service du TEC n’a pas été prévenu des déviations à mettre en place ou des reports d’arrêts", indique l’échevin des Travaux, Bruno Gavray (IFR). "On savait qu’il y avait des travaux qui allaient être réalisés, mais on ne savait pas que ça allait commencer ce 17 avril", ajoute l’échevin de la Communication et riverain de la zone des travaux, Jean-Christophe Dahmen (PS + ). C’est sur les réseaux sociaux, comme souvent, que le mécontentement a afflué. "Ce sont de courts chantiers qui sont faits dans des périodes météorologiques assez serrées. En matière de communication, c’est très complexe à mettre en place. On doit communiquer tôt, mais pas trop tôt pour ne pas se retrouver dans une impossibilité technique et devoir reporter. Ici, ça devrait être une semaine de travail", justifie le directeur des routes de Verviers du SPW, Philippe Elsen.

Festivités perturbées ?

Un autre point de mécontentement des habitants, ce sont de gros événements locaux prévus à ce moment-là, comme le jogging de Jehanster, la brocante de Jehanster et celle de Polleur. Les travaux ne devraient pas impacter l’organisation du jogging. "Durant la brocante de Jehanster, il y a des milliers de personnes qui viennent. Comment vont-ils faire pour venir ?", s’interroge Jean-Christophe Dahmen, ayant en tête la date du 23 avril. "Des stationnements seront possibles avenue Félix Deblon, mais il sera interdit de part et d’autre de la voirie car, l’année passée, les bus ne savaient plus passer. On va donc essayer de trouver une prairie pour le stationnement, et ce sera fléché", rassure le bourgmestre. "Et pour le premier mai de la brocante à Polleur, les travaux devraient être terminés, selon l’entrepreneur et le SPW".

Et les déviations ?

Le SPW informe que la déviation sera réalisée par la N629, vers le village de Surister, pour rejoindre Jalhay par le Bois des Gattes. "Il y aura une déviation fléchée. Quant aux riverains, ils seront prévenus des déviations mises en place dans leurs rues directement par l’entrepreneur du chantier, sur le terrain", précise le directeur des routes de Verviers du SPW.

Pour rappel, du 17 au 19 avril, le raclage de la route sera réalisé, sur 10 cm de profondeur. Ensuite, une première couche de tarmac sera posée, à savoir la sous-couche de 6 cm, du jeudi 20 au vendredi 21 avril. Viendra ensuite la pose définitive d’usure, de 4 cm, du lundi 24 au mardi 25 avril.