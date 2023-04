Franch’IPA, la toute nouvelle bière issue de Franchimont

Et il s’agit plus précisément, niveau goût, "d’une bière IPA de type European fraîchement élaborée, parfaite pour étancher votre soif lors des beaux jours. Avec une légère amertume et des arômes de fruits rouges provenant du célèbre houblon Barbe Rouge. Cette bière offre une expérience gustative unique et rafraîchissante."

Cette Franch’IPA est actuellement disponible au Drive-in Andrien à Theux, à la brasserie Blérot à Stembert, La Casemate à Mont-Theux et au drink Boulanger du côté de Jehanster. "Vous pourrez également la déguster lors du prochain Marché artisanal de Theux le 11 mai."

Enfin, les Vins et Élixirs de Franchimont annoncent qu’il y aura encore d’autres surprises prochainement, dont deux autres nouvelles bières.