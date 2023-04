Dans un livre, la Theutoise Carine Coulm brosse le portrait de Belges de talent

"Un peu plus tard, de mon côté, j’ai dû faire face à un échec entrepreneurial. C’était mon bébé, il y a eu une sorte de deuil à faire. J’étais un peu perdue, confie Carine Coulm. Je suis donc partie à la recherche d’inspiration." C’est la lecture, dans une salle d’attente, d’un article de Paris-Match au sujet de l’industriel Gunter Pauli qui sera finalement le déclic. "Cet homme est belge et je ne le connais pas."

Durant trois ans, de 2019 à 2021, la Theutoise est allée à la rencontre de 23 personnalités, connues ou moins connues, s’illustrant dans des domaines variés. Des échanges qui sont maintenant compilés dans un livre, Petits Belges ?, qui vient d’être publié aux Éditions "Rue de Seine". On y retrouve notamment l’astronaute Dirk Frimout, l’explorateur Alain Hubert, le politologue et chercheur François Gemenne, la navigatrice Marie-Amélie Lenaerts ou encore l’astrophysicien verviétois qui travaille sur les exoplanètes au Massachusetts Institute of Technology (MIT) Julien de Wit. Tous y évoquent leur parcours, leur rapport à leur pays, leurs croyances.

"Notre pays est toujours très catholique. Peut-être que notre humilité vient de là. Cela amène des valeurs extraordinaires mais aussi d’autres moins positives comme la culpabilité. Il est important, pour moi, de se confronter à ses croyances. C’est ce qui module notre vision du monde", estime-t-elle.

Carine Coulm le confirme, on ne se sent jamais aussi belge que quand on est à l’étranger. "D’ailleurs, on est belge, à ce moment-là, pas flamand, ni wallon", note-t-elle. Pour sa part, l’autrice revient très régulièrement dans sa région natale. "Je viens m’y ressourcer. Il y a une bienveillance, une attention à l’autre chez les Belges. On ne se prend pas trop au sérieux. Cela met de la légèreté dans les relations humaines."

Cet ouvrage, Carine Coulm l’adresse à toutes les personnes curieuses mais aussi aux jeunes. "J’aurais aimé l’avoir lu au début de mes études universitaires. Cela peut être intéressant d’avoir une vision différente du monde. Cela peut aider à s’éveiller ou se réveiller et de se dire que tout est possible, que je peux faire de ma vie ce que je veux. Il n’est jamais trop tard pour se réinventer. Pour ma part, j’ai 45 ans et je suis toujours en train de me demander quel métier je ferai l’année prochaine", conclut-elle.

Dans ce livre, Alain Hubert, Dirk Frimout, Benoît et Anne Nihant, Marie-Amélie Lenaerts...

De la détermination et de l’humilité

Pour choisir ses interlocuteurs, Carine Coulm a laissé faire le hasard. Et cela a donné lieu à des rencontres inattendues mais marquantes.

Comment a-t-elle déniché ces personnalités? À cette question, Carine Coulm répond avec honnêteté. «Je n’ai pas du tout eu une recherche cadrée comme aurait pu l’avoir un journaliste, détaille-t-elle. Je me suis laissée inspirer par la sérendipité (NDLR : c’est-à-dire la capacité à faire par hasard une découverte inattendue qui s’avère fructueuse). J’ai démarré avec Julien Penders et Naziha Mestaoui, qui sont des amis. Puis, j’ai rencontré Gunter Pauli. À chaque fin d’entretien, je leur ai demandé : à votre avis, quel Belge pourrais-je interroger?»

Qu’il soit célèbre l’importait peu. Elle cherchait avant tout à toucher à tous les secteurs. «Par contre, il y a 3 représentants de la recherche spatiale. Ce n’était pas voulu mais c’est assez amusant car c’est un domaine qui m’a toujours inspiré», note la Theutoise. Ce qu’elle retient de ces 23 interviews? «C’est qu’il y a des choses communes chez ses personnes, une certaine vision du monde. Ceux-ci se mettent en mouvement pour la concrétiser. Ils le font souvent avec beaucoup de détermination, de la douceur chez certains, mais surtout avec confiance. J’ai aussi retrouvé, dans chaque entretien, une certaine humilité.»

Le livre "Petits Belges ?" peut être commandé dans toutes les librairies et est dispo à La Traversée de Verviers (PAF: 21 €).