Une fête réussie pour l’unité scoute de Juslenville (Theux)

"La section de Juslenville a été créée en deux fois mais on s’arrête aujourd’hui sur les 40 ans, rappelle Matthieu De Winter, chef d’unité. Cette unité a grandi d’année en année avec les animateurs, la section des baladins, des louvettes, des louveteaux, des scouts, scoutes, les pionniers et depuis quelques années les routiers, qui sont d’anciens animateurs qui nous aident et nous accompagnent dans toute une série d’organisations. On tenait à vous remercier de faire vivre cette unité."

Lors de la cérémonie, Jean-Louis Dumoulin, l’un des fondateurs de l’unité, est revenu sur les moments forts. ©EdA J.Wo.

Le premier échevin Mathieu Malmendier, ancien chef d’unité, a également prononcé un discours. "Les mouvements de jeunesse sont une véritable école de la vie. C’est apprendre à se débrouiller, à vivre en communauté, à créer des liens d’amitié probablement impérissables. On est souvent fier à Theux d’avoir un monde associatif bien développé, bien actif. Je pense que le terreau de ce monde associatif est entre autres les mouvements de jeunesse", a-t-il déclaré, en précisant qu’il ne fallait pas hésiter à solliciter la Commune. "Plus de la moitié du conseil communal est passée par les mouvements de jeunesse theutois."

En dernier lieu, c’est Jean-Louis Dumoulin qui a pris la parole, lui qui fut "équipier de soutien des premiers animateurs d’unité" et est toujours le président des Œuvres paroissiales de Juslenville. Dans un texte structuré en trois chapitres (baptisés "merci", "respect" et "chantier"), celui-ci a évoqué l’histoire de l’unité, la construction des différents locaux, appelés gîtes, ainsi que l’importance de poursuivre l’entretien et l’adaptation des lieux. "Mais trêve de bavardage, reprenons maintenant le chant de l’unité", a-t-il conclu. L’air, inspiré du Petit âne gris d’Hugues Aufray, fut alors entonné par toute l’assemblée.

Enfin, la cérémonie fut aussi l’occasion pour le staff d’unité actuel de présenter ses successeurs. Après plus de trois ans de bons et loyaux services, l’équipe 100% masculine passera prochainement le flambeau à quatre mamans dont les enfants fréquentent déjà l’unité.

Une journée riche en jeux et en souvenirs

Ce 40e anniversaire a démarré, vers 14 heures, par un grand jeu organisé dans une prairie voisine. Adressé à toutes les générations et toutes les branches (baladins, louveteaux, éclaireurs ou pionniers), le jeu de coopération et de solidarité comportait 12 épreuves à réaliser. Course de brouette, quiz pour associer les totems aux animaux qu’ils représentent, chants… Les participants ont véritablement apprécié cette activité où il n’y avait au final que des gagnants.

Les enfants ont aussi rapidement investi l’impressionnante structure en pilotis construite pour l’occasion à proximité des locaux de l’unité. Et ce, malgré la pluie et la boue (en témoignent leurs vêtements ponctués de tâches brunes). Ceux qui préféraient être à l’abri ont pu se réfugier à l’intérieur où chaque espace comprenait une partie de l’exposition de photos, retraçant les grands moments de l’unité, depuis sa création à nos jours. Enfin, la journée s’est clôturée avec les anciens dans la salle du cercle Saint-Augustin pour une cave à bières mêlant ambiance festive et nostalgique. C’est certain, de nouveaux souvenirs ont été créés ce samedi.