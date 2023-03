20 semaines de formation

Les proches, des membres du collège communal theutois ainsi que quelques gradés se sont réunis ce vendredi 31 mars pour assister à la remise de bérets des soldats ayant terminé leur formation. "Être militaire, c’est un métier assez particulier qui nécessite une formation. Les jeunes qui ont reçu leur béret aujourd’hui en ont eu deux. Une première qui consiste à les faire passer de la vie civile à la vie militaire (10 semaines). Ensuite, une deuxième qui consiste à les transformer de militaire en fantassin. Ils ont accompli vingt semaines de formation, ils ont montré qu’ils avaient les capacités physiques, professionnelles, et le caractère, notamment en termes de cohésion, pour recevoir ce béret. Ils terminent aujourd’hui leur formation", détaille le chef de corps spadois.

Les 14 jeunes soldats ont eu l’honneur de recevoir ce béret et l’insigne de l’unité 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne sous le regard ému de leur famille. "Pour moi, c’est une grande fierté parce que ça a été vingt semaines difficiles. On a commencé à quarante et on a fini à quatorze, ça prouve la difficulté. Mes camarades et moi, on l’a enfin eu (le béret) !", se réjouit Darko Mikulic, originaire de Welkenraedt, âgé de 23 ans. Bien qu’un peu inquiète par la carrière que son fils a choisie, sa maman est fière du travail qu’il a accompli: "C’était important pour nous (avec sa sœur) d’être présentes pour le soutenir".

Le bourgmestre de Theux, Pierre Lemarchand (IFR), a encouragé les soldats: "Vous avez décidé de servir votre pays, je suis sûr que vous ferez honneur à votre béret, votre unité. Je vous souhaite une belle carrière et je vous félicite encore une fois !".

Theux : 14 jeunes soldats intègrent l’unité du 12e de Ligne Prince Léopold – 13e de Ligne de Spa (Photos et Vidéo)

En hommage à Nicolas Doyen

"C’est avec beaucoup d’émotion et beaucoup d’honneur que je participe aujourd’hui à cette cérémonie. C’est un honneur pour moi de représenter mon père Nicolas Doyen ", a déclaré son fils accompagné de son petit-fils. Chaque promotion reçoit le nom de personnes, "si possible de la région, qui se sont illustrées de par leurs faits d’armes ou leurs actions" indique le lieutenant James Hambursin.

Nicolas Doyen s’est engagé au 12e de Ligne à la fin de ses études secondaires, il a été promu 1er sergent au peloton éclaireur en tant que motocycliste. En septembre 1940, il s’engage dans la Résistance et, en mai 1942, il est arrêté par la police allemande. Il sera fusillé au camp de Beverloo à l’âge de 36 ans. Il a été promu lieutenant à titre posthume.

À noter que c’est la première fois que cette cérémonie se déroule à Theux et ça pourrait être le début d’une longue série. "L’idée est de renouer les liens avec Theux qui parraine de manière symbolique notre unité", précise l’adjudant-chef, Alain Detalle.