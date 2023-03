Il s’agira ici de réparations de béton, indique la Sofico, a Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, maître d’ouvrage de ce chantier, en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

"Ces travaux permettront de réparer sur 1 kilomètre des dégradations au niveau de la voirie."

La circulation s’effectuera sur une seule voie et la vitesse y sera réduite à 70 hm/h, à partir de ce 3 avril et ce jusqu’au 12 avril au plus tard, à hauteur de l’aire de Polleur, vers Verviers.