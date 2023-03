"La date exacte tombait pendant le Covid. Il s’agit donc ici des 40 ans et des poussières, tout en sachant que l’unité des scouts et celle des guides n’ont pas créé au même moment", précise Matthieu De Winter, chef d’unité. Mais ce petit décalage dans le temps n’impacte en rien la motivation des troupes pour marquer le coup.

Depuis ses 15-20 dernières années, l’unité a en effet connu un important développement. "On compte aujourd’hui plus de 300 membres et presque une soixantaine d’animateurs, note-t-il. Avec Theux, nous sommes les deux plus grosses unités de la région au niveau de la Fédération des scouts."

Pas étonnant donc d’apprendre que quelque 600 personnes sont attendues pour prendre part à cette journée conviviale. Un engouement qui les ravit. "C’est génial, c’est ce qu’on espérait", confie Paul Boudron, ancien chef, qui œuvre également à l’organisation de l’événement. Celui-ci a aussi fait partie de la section des "routiers", petite particularité de Juslenville, qui se compose d’anciens animateurs qui viennent ponctuellement donner un coup de main à l’unité (pour des travaux, les hikes, les fêtes d’unité).

Outre un grand jeu et la cave à bières ( voir ci-contre), une rétrospective en images est prévue. "Cela rappellera de bons souvenirs à tout le monde", lance Matthieu De Winter. Pour cette exposition, Paul Boudron a été chargé de récolter un maximum de photos retraçant l’évolution de l’unité. Le premier appel a été lancé via un groupe d’anciens en décembre dernier. Plusieurs milliers de photos lui ont été transmises. "J’ai tout scanné, tout classé et tout mis sur un disque dur. L’objectif était également de centraliser ces photos. Cela facilitera les choses à l’avenir", précise-t-il.

Theux: 40 bougies pour l’unité scoute de Juslenville

En quatre décennies, des masses d’anecdotes ont été façonnées. Plusieurs de ces moments forts seront d’ailleurs certainement évoqués lors de la cérémonie, où Jean-Louis Dumoulin, l’un des fondateurs de l’unité, prononcera entre autres un petit discours. "À Juslenville, on retrouve un sentiment d’appartenance assez important et une identité assez forte, même si Theux reste une commune où tout le monde se connaît", rappelle Matthieu De Winter. Ce qui les différencie des autres unités ? Leur foulard à motif écossais. "La rivalité avec l’unité de Theux est quant à elle plutôt folklorique", sourit Paul Boudron.

Enfin, cette grande fête se veut accessible à tous. "Tout le monde est vraiment le bienvenu", conclut celui-ci.

Le déroulé de la journée

Samedi, les festivités démarreront vers 13 heures avec l’accueil des participants dans les locaux de l’unité, près de l’église de Juslenville. Dans l’après-midi, de 14 à 16 h 30, un grand jeu sera organisé pour les petits et les grands, à savoir les animés et leurs parents. De 16 h 30 à 18 h 30, une visite des lieux et du terrain (où des constructions en pilotis ont été installées) sera proposée. L’occasion de découvrir l’exposition de photos souvenirs qui prendra place dans les différents espaces. Un apéro en musique est également prévu.

À 18 h 30, la cérémonie d’anniversaire, moment un peu plus solennel, se tiendra avant de laisser la place au repas du soir, dès 19 heures. Au menu: pain saucisse ou pain merguez (les réservations sont clôturées. Pour clore la journée en beauté, les plus grands pourront prendre part à une cave à bières, au cercle Saint-Augustin, rue Charles Rittwéger. Une projection de photos viendra compléter la soirée et la dégustation de boissons houblonnées.