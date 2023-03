Un lieu de cohésion sociale à l’ancien CPAS de Theux

"Quand on a exposé le dossier sur la taxe poubelle, on a fait le constat qu’on avait 1 600 personnes ayant le statut d’isolé sur Theux, explique le président du CPAS Alexandre Lodez (IFR). Toutes n’ont pas 80 ou 90 ans mais un bon nombre d’entre elles sont des personnes âgées qui, avant les inondations, vivaient seules chez elles. Après les inondations, certaines ont pu retrouver leur logement. D’autres ont été placées en maison de repos. Notre axe, dans le Plan de cohésion sociale, qui consistait à pouvoir lutter contre l’isolement s’est donc vraiment développé."

Et il va encore pouvoir l’être davantage avec la fin des travaux, dans quelques semaines, dans l’ancien bâtiment administratif du CPAS, rue des 600 Franchimontois. Grâce aux dons de la Croix-Rouge, des Theutois et aux indemnités des assurances, le lieu deviendra un endroit de cohésion sociale. "Il nous permettra justement de faire du travail collectif, poursuit-il. On n’est pas du tout nécessairement avec des bénéficiaires d’une aide sociale ou d’un revenu d’intégration. Ce n’est pas ici une question de situation socio-économique mais bien d’isolement."

Des ateliers y seront entre autres organisés. "Ils sont déjà organisés pour les personnes seules et nous sommes obligés de les dédoubler tant ils ont du succès." L’épicerie sociale y sera également installée . "Jusqu’il y a 3 mois d’ici, il n’y avait pas de filtre à l’accès à l’épicerie sociale car elle était financée par la Croix-Rouge. Il y avait donc gratuité totale de l’ensemble des produits mais cela va changer, indique Alexandre Lodez. Ce nouveau lieu fera donc une grande distinction entre, ce que j’appellerais, le côté CPAS (avec l’aide individuelle, les guichets…) et ce qui peut être un travail collectif, pas nécessairement avec un public précarisé."

D’autres services rejoindront également l’immeuble, tel que Openado. "Nous continuerons aussi la prévention sur les assuétudes. Un travail important a été réalisé en lien avec les animateurs des mouvements de jeunesse. Pour les trois prochaines années, on sera davantage tourné vers les entraîneurs et responsables de clubs sportifs", précise le président du CPAS. La Commune de Theux sera accompagnée pour cela par l’ASBL La Teignouse. Le projet de maison médicale, lui, est complètement abandonné, faute d’intérêt de la part des médecins. "Une génération de médecins généralistes est bien là. La pénurie qu’on avait envisagée ne s’est pas concrétisée", conclut-il.

Où en est le projet de station d’épuration à Polleur ?

Le dossier pollinois figure dans le programme de réserve de l’AIDE. ©Philippe Labeye

- La station d’épuration de Polleur verra-t-elle le jour bientôt ?

Régulièrement, le conseiller pollinois Cédric Théate (IFR) interpelle le Collège sur les avancées du projet de station d’épuration envisagé au sein du village. Une question qu’il a réitérée en séance publique ce mardi. "Le chantier du village de Polleur est plus proche de la fin que du début, lance-t-il. Cela réjouit l’ensemble des villageois. Mais un problème se pose: c’était un chantier d’égouttage et les citoyens sont inquiets quant à la venue ou pas, et dans quelle échéance, d’une station d’épuration. La Commune a-t-elle des informations à ce sujet ?"

Le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) a confirmé que la fin des travaux était prévue pour la fin mai. "Cela amène aussi une réflexion par rapport aux inondations et à cette maison à moitié démolie en dessous du viaduc. Il est important pour le Collège de savoir si l’étude de cette station est renvoyée aux calendes grecques suite à la destruction de l’entièreté des stations sur le bassin de la Vesdre. Une information pourrait nous aider à prendre des décisions par rapport au terrain également et à finaliser la sortie du village", explique le mayeur.

Philippe Boury, conseiller IFR et représentant theutois à la SPGE (la Société publique de gestion de l’eau) et à l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration) s’est renseigné. "Après celle de Becco, qui est en cours de finalisation, et en fonction des priorités du gouvernement wallon et plus singulièrement de la ministre Céline Tellier, la station d’épuration de Polleur n’était pas prévue au programme de la SPGE, déclare-t-il. La SPGE a toutefois accepté de placer la station de Polleur dans le programme de réserve de l’AIDE. Ce qui veut dire que celle-ci peut enfin étudier la station de Polleur et elle va mettre dans le “pipe” par rapport à la priorisation de toutes les stations qui peuvent être dans ce programme de réserve, qui est maintenant pour 2023-2027. Un pas a donc été franchi. On peut espérer, en étant persuasif, de la faire passer du programme de réserve au programme effectif." Une bonne nouvelle pour le village.

- Travaux liés aux inondations

Le Collège a également présenté un point concernant le dépassement de crédits budgétaires pour les travaux de réfection post-inondations. "Nous l’avons déjà dit, il est parfois difficile de pouvoir anticiper de manière précise ce qui allait être dépensé là ou là. Il y a donc toute une série d’ajustements et de crédits budgétaires supplémentaires qui a dû être faite pour faire face à notre plan de dépenses. Il n’y a toutefois pas de problème, ni de trésorerie, ni de crédits", rassure l’échevin des Finances Alexandre Lodez.

- Des subsides pour les scouts et le vélo

Theux a approuvé l’octroi de deux subsides. Le premier, de 3 500 €, concerne le Vélo Club pollinois pour l’organisation de l’épreuve du 55e Triptyque Ardennais, du 19 au 21 mai prochains. Le deuxième sera attribué à l’unité scoute de Juslenville, pour son 40 anniversaire.