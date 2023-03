Un tout nouveau sentier pour découvrir le Thier du Gibet, à Theux ?

Dans la foulée, un autre projet est apparu, un projet d’A&DN Theux (Agir pour la Diversité et la Nature): un sentier pour permettre aux promeneurs de redescendre par Oneux et faire un tour complet du Thier du Gibet en observant la réserve naturelle. Tout a démarré par un don généreux. "On a reçu un terrain qui fait environ un hectare d’un propriétaire à Theux", se rappelle Jean-Claude Debroux, membre de l’ADN Theux. Au départ, la parcelle était occupée par des épicéas attaqués par les scolytes. Les souches des arbres qui restaient ont toutes été arrachées, la prochaine étape est de nettoyer le terrain. "À terme, le terrain sera une extension de la réserve naturelle du Thier du Gibet avec une pelouse rase et peut-être des fleurs. Ce sera aussi pâturé par des moutons à terme. Sur le côté Est, on va tracer un chantier accessible au public. Une sorte de chemin bis qui part du Thier du Gibet en passant par la croix et qui rejoindra le chantier existant". Afin d’amener encore plus de biodiversité, un mur en pierres sèches devrait pouvoir apparaître le long du nouveau chemin, souffle Jean-Claude Debroux. L’aménagement du sentier sera pris en charge par les membres bénévoles de l’A&DN Theux et aidé par le club des aînés de Theux. Le chemin devrait être accessible dès cet été, se réjouit déjà l’Asbl.