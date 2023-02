Coup de gueule de la Commune de Theux concernant la collecte des poubelles, le directeur d'Intradel est convoqué

Ce changement à Theux a déjà fait couler beaucoup d’encre, notamment avec un report puis une adaptation des règles mais rien ne semble s’améliorer. L’incompréhension des Theutois est de plus en plus grande. "Ce qu’on ne peut pas accepter, me semble-t-il, c’est ce manque de service de la part de l’intercommunale Intradel. Elle n’est absolument pas au service des citoyens !", clame Philippe Boury.

Ce qui est reproché à Intradel, responsable de la collecte des déchets ? La "mauvaise" communication envers les citoyens. L’ancien bourgmestre aimerait que le directeur vienne en personne "expliquer les modalités de fonctionnement, la manière dont Intradel rend service aux citoyens, et la manière dont l’intercommunale considère le collège communal dans sa réponse." Un collège qui, lui, est submergé par les plaintes.

En plus de la commission, une autre proposition du conseiller Écolo, Stéphane Salis, a émané. Pourquoi ne pas demander à d’autres communes de se joindre à la demande, afin d’avoir plus de poids ? L’idée n’a pas été exclue mais, dans un premier temps, le focus se fera sur la situation de Theux.

"C’est dix fois pire"

L’échevin de l’Environnement Mathieu Malmendier (IFR), lui, s’étonne du faible nombre de plaintes reçues par Intradel. Seulement deux, affirmait le porte-parole de l’intercommunale Jean-Jacques de Paoli, à nos confrères de la RTBF, il y a à peine quelques jours. "Quand on leur demande un listing des plaintes reçues, il y en a 148, dont une septantaine qu’ils considèrent comme pertinentes ! Il faudrait également leur demander de se justifier sur leur communication externe", lâche l’échevin de l’Environnement.

Le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) s’indigne aussi du surréalisme de certaines situations, comme celle d’une habitante disposant d’une dérogation. "La dame met ses déchets dans une poubelle noire. Le camion de collecte a fait 500 mètres, il a vu que ce n’était pas conforme, il a fait demi-tour et il est reparti. Au niveau écologique, je ne sais pas si on a gagné quelque chose ! Un camion qui va se taper 500 mètres aller-retour pour ne même pas prendre la poubelle… C’est du surréalisme ! Cette situation m’a sidéré."

Le bourgmestre insiste aussi sur la responsabilité de l’intercommunale. "Ils doivent se remettre en question et être beaucoup plus professionnels." Et il enchaîne: "Si on a changé le système, c’est pour une amélioration. Et c’est dix fois pire qu’avant ! Il faut qu’on mette les choses à plat."