Le corps sans vie d’une jeune femme retrouvé à Theux : le parquet de Verviers envisage le décès comme suspect

Mais rapidement, de premiers soupçons se sont éveillés sur ce décès tragique. « Mon office a été alerté suite à l’intervention du SMUR pour une personne découverte sans vie sur le territoire de Theux, détaille Gilles de Villers Grand Champs, le procureur du roi de Liège - division Verviers. Suites aux constatations du médecin, un médecin légiste a été appelé sur place. Ce dernier a effectué un premier examen du corps et a trouvé des détails interpellants qui ont justifié l’appel à un juge d’instruction pour savoir si le décès est bel et bien suspect ou non. De plus, le laboratoire scientifique de la police est aussi venu sur place pour effectuer divers relevés. »

Car la question que les enquêteurs se posent est de savoir ce qu’il s’est passé et si le décès est réellement naturel. « C’est la question qu’on se pose pour le moment et dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas le dire avec exactitude. Seule l’autopsie du corps de la victime nous en dira plus à ce sujet dans les prochains jours. »

Donc de savoir « s’il y a eu une intervention d’un tiers ou non. » Et d’alors qualifier cette instruction comme homicide volontaire ou non.