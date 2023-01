« École plus propre », un projet inscrit dans l’ADN des élèves de l’école communale de Theux (Photos)

L’année scolaire dernière déjà, soit en 2021-2022, l’école communale de Theux a obtenu le label, une récompense bien méritée pour l’établissement qui multiplie les actions. Grâce à lui, les écoles bénéficient d’un accompagnement durant trois ans. Et la participation de l’école de Theux a accéléré la dynamique déjà mise en place avec les élèves. "Ça fait quatre ans qu’on est inscrit dans le nettoyage de printemps Be WaPP", informe la directrice, Pamela Balancier. "Et c’est ressorti au conseil des délégués que la cour était sale !" C’est donc tout naturellement que l’école a rejoint le projet. "Et avant la période Covid, on était déjà dans une démarche collation zéro déchet", ajoute Marine Vecray, éducatrice et coordinatrice du projet.

Concrètement, le label permet aux écoles d’obtenir une bourse pour mettre en place des actions qui allient "propreté, tri et prévention des déchets". Un accompagnement sur le terrain, une boîte à outils et du matériel sont aussi à disposition des participants.

Les élèves acteurs

"On a fait les audits internes avec eux. Les élèves ont participé au projet de A à Z", insiste Madame Marine. Les actions sont choisies pour qu’ils soient acteurs et que l’impact ait plus de poids, confie l’éducatrice. "Ce sont eux qui sont dans la cour. S’ils ne se sentent pas investis dans le projet, ça ne fonctionne pas". Une équipe est formée pour assurer le suivi des actions. Cette année, elle se nomme "Theux team anti-pollu" et compte tous les délégués de chaque classe (soit deux par classe), la directrice, une enseignante et un membre du personnel d’entretien. Les élèves sont chargés de relayer l’information à leurs camarades. Et des changements concrets sont déjà visibles, notamment dans la cour de récréation. Avant, "dès qu’il y avait du vent, tous les déchets étaient emportés et tourbillonnaient dans la cour car nous avions des poubelles qui débordaient". Avant de s’inscrire pour le label "École plus propre" quelques actions avaient commencé. Et dès que l’école s’est inscrite, les poubelles dans la cour ont disparu au profit d’une autre organisation. "On a créé un îlot de poubelles (NDLR: mobiles) qui a été réalisé en palettes", indique Marine Vecray. Une culture du tri s’est instaurée et la réduction des déchets a été constatée.

Jusqu’à la maison…

"Certains parents disent qu’ils sentent que les enfants sont drillés", sourit l’éducatrice. "À la maison maintenant, on doit faire attention parce qu’on est surveillé par les enfants", leur a rapporté un autre.

Les changements s’inscrivent jusque dans les familles. Les actions sont pérennes et cohérentes à l’école communale de Theux. Elles permettront la réduction des déchets de manière globale et certains réflexes se sont déjà installés dans les classes de l’accueil à la 6 primaire. C’est l’objectif que défend l’action lancée par Be WaPP et Fost Plus. L’école semble être en passe de décrocher ce label pour la deuxième année.

Quelles actions pour 2022-2023 ? Et les autres écoles, où en sont-elles ?

Toutes les actions ont été lancées à la rentrée et se poursuivront jusqu’à juin 2023. Mais les idées ne manquent pas.

L’îlot de tri, avec les 4 compartiments, est présent à toutes les récrés. ©EdA LABEYE Philippe

Dès janvier 2023, un rappel a été adressé à tous les élèves de l’école communale de Theux. " Comme les plastiques mous ont disparu et qu’on passe aux conteneurs à puce à partir du 1er janvier, c’était important de faire un rappel ", précise Marine Vecray, coordinatrice du projet. De plus, toutes les actions pour l’année 2022-2023 ont déjà été réalisées et la team" Theux anti-pollu " se réjouit de les poursuivre. De la prévention au tri, les projets se sont enchaînés: une boîte à livres a été créée avec la récolte de dons organisée au préalable, un îlot de tri avec 4 compartiments, l’installation d’un bac de brouillon semblable dans toutes les classes, une action permettant de conscientiser les enfants à la diminution des déchets alimentaires se sont concrétisés.

Environ 120 écoles

"En sondant les membres des écoles qui étaient déjà sensibilisés à ce thème du tri des déchets, on s’est rendu compte qu’on pouvait leur proposer une méthodologie. Essayer de structurer les choses, leur donner des outils et proposer un package. Tout en permettant aux écoles d’avoir un axe personnalisé car on s’adresse à des écoles primaires et secondaires ; et dans tous les réseaux: le général, le spécialisé, etc.", précise Mélanie Dussart, chef de projet éducatif Be WaPP.

127 écoles sont inscrites cette année. Chez nous, l’école communale fondamentale de Baelen, l’école communale de Theux, l’école communale de Wegnez (Pepinster) sont dans la 2e phase.

L’école fondamentale libre de Fraipont (Trooz) et l’école communale Pierre Rapsat et l’implantation Geron (Verviers), le collège royal Marie-Thérèse à Herve, l’école communale de Montzen (Plombières), l’athénée royal et l’école d’hôtellerie de Spa, l’école communale Luc Hommel (Dison) sont dans la dernière phase. Elles devraient être autonomes dès l’année prochaine.