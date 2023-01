Theux va taxer ses immeubles inoccupés 180 € par mètre de façade

"Nous sommes partis d’un constat, explique le président du CPAS en charge des Finances Alexandre Lodez (IFR). Avant même les inondations, nous avons noté une diminution de la population sur la localité de Theux, due à deux mécanismes principaux. Le premier est l’inoccupation d’un certain nombre de bâtiments (y compris ceux utilisés comme logements touristiques). L’autre grande explication, c’est une évolution sociologique des familles sur la localité."

Lors de l’élaboration de la taxe sur la collecte des déchets, à l’occasion du passage aux conteneurs, le Collège a en effet remarqué qu’à peu près 60% des ménages theutois étaient composés d’une ou deux personnes. "De facto, plus le ménage est composé de peu de personnes, plus la population risque de diminuer, malgré un parc de logements qui reste relativement stable."

Le réglement-taxe voté mardi prévoit donc de taxer à 180 € le mètre courant de façade lors de la première constatation de l’inoccupation. "À la deuxième constatation, c’est 230 € du mètre courant et à la troisième constatation, c’est 270 €, précise Alexandre Lodez. Bien entendu, il y a toute une série d’exceptions qui ont été prévues. Il y a entre autres le point 2 qui concerne les immeubles accidentellement sinistrés depuis moins de 3 ans à la date du deuxième constat. Même si la plus grande partie a déjà bénéficié d’une remise en état."

Le dernier recensement, réalisé en septembre 2022, faisait état d’une trentaine de logements, indépendamment d’une dizaine de rez-de-chaussée commerciaux, qui étaient encore inoccupés. "Avec une dizaine où l’on voyait que des travaux étaient en train de se réaliser. Il faut donc être patient." Concrètement, 20 logements devraient être directement visés par cette nouvelle taxe.

Le conseiller Matthieu Daele (Écolo) a salué la décision. "Nous avions déjà demandé qu’une telle taxe soit mise en place en 2019. Elle avait alors été fixée à 1 €. Ici, on est dans la moyenne de ce qui est conseillé dans les recommandations mises en place dans d’autres communes ", indique-t-il.

Que font les communes voisines ?

Theux n’est pas la première à taxer les immeubles bâtis inoccupés. Certaines de ses communes voisines le font déjà depuis plusieurs années. C’est le cas de Verviers qui a d’ailleurs modifié et élargi sa redevance pour 2023. Elle est fixée à 150 € par mètre courant de façade et 240 € à partir de la troisième taxation.

À Spa, Le taux de la taxe est fixé à 265 € par mètre et par an. Pour les premier et deuxième exercices d’imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 50 € et 100 € par mètre et par an.

Enfin, à Jalhay, la taxe est fixée à 20 € par mètre courant lors du 1er constat, à 40 € par mètre courant lors du 2e constat et à 180 € par mètre courant au 3e constat.

Une personne bientôt engagée pour coordonner le plan Pollec

1. Un coordinateur à temps pour le plan Pollec

Dans le cadre de la mise en place du plan Pollec 2022, Theux souhaite engager un coordinateur. Celui-ci sera chargé de rédiger le plan d’action de commune et de veiller à son application. "La difficulté, cela reste de trouver cette perle rare", explique l’échevin de l’Environnement Mathieu Malmendier (IFR). En parallèle, pour rentrer son dossier, le Collège a également dû présenter trois fiches actions. Elles concernent l’étude du potentiel renouvelable autour de l’avenue du Stade et des infrastructures publiques (le hall sport, le hall des travaux et à l’avenir le Pôle culturel), l’installation de capteurs dans les bâtiments communaux afin de monitorer les consommations énergétiques en temps réel et la création de zones d’immersion temporaire et la renaturation de berges, à Polleur et au Pré l’Évêque. Gaëlle Degive (Écolo) a souligné que le groupe soutenait ce travail et qu’il serait attentif à ce qui sera mis en place. "L’ambition est grande. On espère aussi que les subsides pourront suivre." Cédric Théate (IFR), qui avait déjà évoqué le plan Pollec en 2016, s’est aussi montré satisfait.

2. Plan stratégique transversal

Le bourgmestre de Theux, Pierre Lemarchand, est également revenu sur le plan stratégique transversal 2019-2022. "Depuis lors, le Covid et les inondations sont passés par là. Malgré cela, le bilan des actions envisagées est positif. Sur les 15 actions programmées, 8 ont été réalisées et 7 sont toujours en cours. Nous avons entamé tout ce qui avait été convenu". De nouvelles actions ont dès lors été priorisées jusqu’à la fin de la mandature. "Elles concernent la qualité du service offert aux citoyens, la protection de l’environnement, le développement économique et touristique, la maîtrise de l’urbanisation, des finances et du lien social." Celles-ci sont au nombre de 30, soit deux fois plus qu’en 2019-2022.

3. Soutien à Olivier Vandecasteele

Comme d’autres communes, Theux a choisi de signer une motion de soutien à Olivier Vandecasteele, ce Belge arrêté et détenu en Iran depuis février 2022. "On est quand même “Theux, terres de libertés”, défenseurs des droits de l’homme depuis toujours. Nous voulions marquer le coup et montrer notre solidarité à ce monsieur détenu arbitrairement", déclare Pierre Lemarchand. Un point qui a été voté à l’unanimité.

4. Un cap pour Philippe Boury

L’ex-bourgmestre et conseiller communal Philippe Boury (IFR) a aussi été mis à l’honneur par le mayeur en fin de conseil. Cela fait en effet 40 ans qu’il y siège. Un record qui méritait d’être souligné.