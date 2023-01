Une étude lancée pour des aménagements limitant le risque d’inondations à Polleur

"On lui a demandé de réfléchir et d’étudier l’amont de Polleur, Polleur et son aval. On imagine que les solutions se trouveront surtout en amont et dans le village. C’est pour cela qu’on voulait avoir l’accord de la commune de Jalhay", précise l’échevin. Toute proche, la voisine a accepté la proposition. "On aimerait donc voir ce qui pourrait être fait pour limiter le risque d’inondations."

L’idée est ensuite de pouvoir monter deux dossiers pour répondre à l’appel à projets " Résilience Biodiversité-Climat " de la Région wallonne. "Celui-ci permet de faire des aménagements comme des zones d’immersion temporaire, de la réméandration et de la renaturation des cours d’eau. Plusieurs volets sont repris. Comme le bureau d’études a été désigné, les premières réunions de travail vont pouvoir commencer", note-t-il. Si Theux est retenue dans cet appel à projets, qui dispose de deux dates butoirs (une en mars et l’autre en octobre), les dossiers pourraient bénéficier d’un subside allant jusqu’à 2 millions d’euros.

D’autres accords avec Jalhay

"On s’est également accordé sur la réfection d’une passerelle qui est mitoyenne entre nos deux communes, à Neufmarteau et qui se trouve sur un GR. C’est donc vraiment embêtant qu’elle ne soit pas là, estime Mathieu Malmendier. On devait se mettre d’accord sur qui allait la refaire. Ce sera finalement Jalhay qui s’occupera du dossier. Ils ont été impactés par les inondations mais quand même moins que nous. On leur a donc demandé de nous soulager un peu en prenant la gestion de ce dossier." Enfin, des réfections sont également prévues au niveau du Vieux Pont de Polleur.

Une analyse prévue aussi pour le quartier des Forges et le Pré l’Évêque

Une autre mission a également été confiée au bureau d’études. Elle concerne les abords du Pré l’Évêque.

Le Collège theutois ne compte pas s’arrêter pas là. Il souhaite également s’intéresser à la zone du Pré l’Évêque. Une deuxième mission qui a aussi été confiée au bureau d’études. "Cette zone s’étend de Fays jusqu’aux Forges, précise l’échevin Mathieu Malmendier. Aux Forges, il y a une très grosse problématique suite aux inondations de juillet 2021, au niveau de la piscine et des trois maisons que l’étude" quartier durable "nous recommande d’acquérir et de démolir."

En septembre dernier, lors du conseil communal, le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) avait déjà fait part de nombreux questionnements. Le quartier des Forges avait en effet été l’un des premiers à être inondés en raison de sa proximité avec la Hoëgne, le Wayai et le ruisseau du Pré l’Évêque. "On se pose toujours la question sur les travaux à faire du côté de Pré l’Évêque. Le ruissellement y est vraiment problématique", avait-il déclaré à l’époque. Ces analyses permettront assurément d’y voir plus clair quant aux aménagements à réaliser en ce sens, notamment en matière de zone d’immersion temporaire.