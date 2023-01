La Reid du Temps change de modèle pour continuer son projet à Theux

Ludovic Bollette, un des réalisateurs et originaire de Heusy, s’est lancé dans le maraîchage. "C’est un documentaire pour lequel je suis parti durant deux mois et demi avec mon chien pour faire le tour des producteurs locaux. Après ce documentaire-là, je me suis dit que j’allais me lancer comme maraîcher avec une amie."

La Reid du Temps, c’est une production de fruits et légumes locaux réalisée de manière écologique et éthique. Le projet insiste sur la dimension locale et aussi sur le lien social entre maraîchers et consommateurs. En février, le projet va se modifier pour passer dans ce modèle CSA car c’était vital pour la survie du projet confie le maraîcher.

Ludovic Bollette dans le magasin qui ne sera plus ouvert régulièrement à l’avenir. ©EdA LABEYE Philippe

Quel changement pour les mangeurs ?

Toutes les informations seront détaillées, aux habitués et à toutes personnes intéressées, ce vendredi 20 janvier à 19h, à la HEPL de La Reid. Concrètement en quelques lignes, les personnes se rendent soit directement sur le champ et cueillent leurs légumes "du lever du soleil au coucher du soleil six jours semaine" ; soit elles se rendent à l’étal où les cueillettes auront été réalisées. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 20 février.

"Pendant le Covid, forcément, on a eu beaucoup de monde. Et puis d’année en année, ça a commencé à diminuer jusqu’à arriver entre 30 et 40 personnes le week-end. Où là, on arrivait même plus à payer un salaire. Donc, en gros, soit on changeait le système ; soit on arrêtait". Impossible pour le passionné de mettre un terme au projet qu’il avait créé avec deux amis, qui ont dû arrêter entre-temps pour diverses raisons. Il a donc décidé de réagir.

La solution ? Migrer vers un autre modèle où "l’agriculteur est soutenu par la communauté. Le but, c’est que les gens payent un abonnement à l’année et qu’on sorte du marché. Ça veut dire qu’on créera vraiment une communauté. Et plus tard, créer une souveraineté alimentaire sur ces terrains-là". Ce modèle, plusieurs maraîchers l’ont déjà adopté dans la région. C’est un filet de sécurité qui permet de partager les coûts et continuer à proposer aux consommateurs une alimentation locale.

