Les travaux du village de Becco reprennent

Pour rappel, le plan communal d’assainissement des eaux est entièrement revu à Becco, et les travaux portent sur une nouvelle phase du chantier d’égouttage.

Concrètement, le passage entre la route du Ménobu (N606) et la chaussée de Spa (N62) ne sera plus accessible via le village, la route sera barrée. Les arrêts de bus seront déplacés à Hautregard et à Spixhe. Tandis que les automobilistes beccotis sont invités à rejoindre la rue Vertfontaine depuis la route du Ménobu et éventuellement la rue Bois Renard. "On fait un grand pas en avant avec Becco, c’est aussi une priorité environnementale d’avoir une épuration collective", insiste le bourgmestre, Pierre Lemarchand. L’installation d’une station d’épuration collective devrait être placée dans la foulée de l’été 2023. La phase des travaux qui bloquent une partie du village devrait durer tout de même plusieurs semaines, annonce l’échevin.