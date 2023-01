Un projet de liaison pédestre « verte » entre le quai des Saules et Juslenville

"Cet appel vise à favoriser les connexions entre les écosystèmes, d’eau ou naturels, à favoriser la mobilité douce et aussi, si possible, à résoudre des problématiques liées aux inondations", explique l’échevin de l’Environnement Mathieu Malmendier (IFR). Le projet concerne ici le chemin dit "des longs traits".

"C’est un chemin très escarpé au bout du quai des Saules et qui va jusqu’au lavoir de Juslenville-Petite. Il monte très fort au début entre autres parce qu’il y a une tête de roche, qui a justement été identifiée comme problématique par l’étude" quartiers durables ", précise-t-il. En fait, elle repousse les eaux vers le hall omnisports, l’avenue du Stade et la rue des Grands Prés. On pourrait donc faire d’une pierre deux coups et démolir une partie de la tête de roche"

Il s’agirait de faire de ce tracé un chemin piéton à vocation touristique. "Ce serait plutôt un chemin de balade." Un axe qui n’aura pas pour but de concurrencer d’autres chemins de type RAVeL. "Ici, on serait vraiment sur de la promenade."

Un prolongement vers le camping

Un autre aspect du projet porte sur l’aménagement d’un petit chemin, tout proche du quai des Saules, qui permettrait de relier un autre sentier piéton. "Celui-ci rejoint l’avenue du Panorama, là où se trouve le camping du syndicat d’initiative, décrit Mathieu Malmendier. Cela permettrait aux résidents du camping d’emprunter ce chemin, en direction du hall omnisports et du futur pôle culturel." Sans avoir à faire le (grand) détour par la nationale, peu sûre à pied. Un bunker se trouve également sur ce sentier. "On aimerait y mettre une passerelle et y installer un petit espace de convivialité, avec une table de pique-nique notamment", note l’échevin. Là aussi, on resterait sur un chemin non carrossable.

"Le long du chemin entre le quai des Saules et le lavoir, un travail sera effectué pour favoriser la biodiversité et refaire un peu le milieu naturel à cet endroit qui a été un peu endommagé lors des travaux de sécurisation des berges", note Mathieu Malmendier.

La Commune de Theux devrait savoir en mars si elle est retenue où non par la Région wallonne. "Le projet est estimé à 600 000 € environ et on pourrait recevoir jusqu’à 500 000 € de subsides. On espère vraiment être sélectionné."