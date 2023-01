"Vous devrez dès lors apposer votre disque bleu de stationnement de façon visible dans votre véhicule si vous stationnez entre 9 et 18 heures dans les rues suivantes (sauf le dimanche et les jours fériés)." Sont concernées la rue de la Chaussée (de la maison Limbourg à la Rue Hovémont), la rue Hovémont (des deux côtés jusqu’à hauteur du n° 61 inclus), la rue Hocheporte, la place du Perron et la place du Vinave.

"E️n cas de non-respect, la redevance pour le stationnement en zone bleue est de 20 € par jour. La première semaine de février sera consacrée à de la prévention", rappelle l’administration.