En cause, la crise économique, l’augmentation des charges salariales, l’augmentation des prix des fournisseurs… Bref, une situation que de nombreux indépendants connaissent actuellement et cette période de crise que nous traversons tous. "Nous n’échappons malheureusement pas à cette pression et, malgré des mesures prises tout au long de l’année, en subissons les conséquences de plein fouet", continue Anne Frère.

C’est une décision "difficile mais malheureusement nécessaire pour la pérennité de notre entreprise et la survie d’un maximum d’emplois", ajoute-t-elle. Une décision qu’elle tente de détailler au mieux aux adeptes du magasin.

D’ailleurs, les réactions des clients et des habitants n’ont pas tardé à arriver, on a pu lire notamment "je n’en reviens pas ! Quelle tristesse. Vous aviez si bien rénové le magasin après les inondations" ; ou encore "Triste et merci à toute l’équipe pour leur gentillesse et leurs conseils pendant ces 10 années".

L’équipe BioFagnes Theux ferme ses portes mais rappelle que les surfaces de Dolembreux, Barchon et Neupré restent actifs.