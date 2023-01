Côté priorités, la commune ne devrait pas en manquer, cette année. "Pour ce qui est des projets et des priorités, il y en a plein. On retrouvera notamment le projet de maillage vert-bleu (NDLR: qui se matérialisera par une liaison piétonne entre le quai des Saules et Juslenville), la rénovation du centre de Theux, de l’hôtel de ville, des bâtiments du CPAS et de la bibliothèque, ainsi que de la caserne des pompiers. Au niveau de la mobilité, nous travaillerons entre autres sur la liaison cyclable qui reliera le Thuron à La Reid. Le collège communal est en pleine action. Et tout est prioritaire à nos yeux. Nous continuerons également les travaux de reconstruction liés aux inondations. Mais au-delà des inondations, nous avons également de nouveaux projets. En 2023, on aura par exemple terminé les rénovations des villages de Becco et de Polleur. Ceux-ci en phase de finalisation et tout devrait être terminé pour juillet. 2023 sera une belle année. On verra encore plus les choses bouger. On attend aussi pour 2023 la finalité du Fonds des calamités. Là, nous aurons alors les budgets pour finaliser les travaux de sécurisation. Après, 2024 sera elle aussi une année avec beaucoup de reconstructions. C’est là que viendront les grands projets de protection et de résilience."