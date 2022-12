La commune de Theux augmente sa taxe de séjour

À l’instar d’autres communes de l’arrondissement, Theux connaît elle aussi, depuis plusieurs années, une augmentation des logements de tourisme, tels que les gîtes et les maisons d’hôtes. Conscient que cela exerce une certaine pression sur les villages et que cela impacte le nombre d’habitations disponibles pour les ménages, le Collège a décidé d’augmenter, lors du dernier conseil communal le 20 décembre, le montant de la taxe de séjour. Celui-ci passe de 120 € à 190 € par lit, par an (réduite à 50% si le logement est reconnu par le Commissariat général au Tourisme).