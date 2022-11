Des cartes postales du monde entier pour l’école Les Écureuils à Theux

"L’idée est venue du fait qu’on a un élève dans la classe dont le papa est pilote d’avion et qui est parti quelques mois. On a également un autre élève qui vient d’Ukraine. On ne savait pas trop comment aborder le sujet en classe et on s’est dit qu’un tour du monde nous permettrait d’arriver vers là, explique Madame Justine. Nos élèves viennent souvent d’un milieu défavorisé. Ils n’ont pas du tout l’occasion de partir en vacances, ni même d’aller à la mer. C’était une manière de les faire voyager grâce à d’autres."

Un appel a donc été sur les réseaux sociaux afin de recevoir des cartes postales des quatre coins du monde. Une initiative qui a suscité un engouement inespéré. "On ne pensait toucher que quelques personnes, principalement nos amis. Mais on a reçu plus de 80 cartes et on continue d’en recevoir 5 par semaine en moyenne. Certains viennent même à l’école parler de leur voyage ou envoient des mails", précise-t-elle. Les enfants répondent également avec plaisir à ceux qui leur ont communiqué leur adresse. "Ils sont très touchés", note Madame Justine.

Ce projet leur a aussi permis d’apprendre quelques mots en langues étrangères et du nouveau vocabulaire autour du courrier. "Les cinq continents ont pu être abordés. Il ne manquait que l’Amérique du Sud. Mais on a déjà des personnes qui nous ont promis de nous envoyer des cartes de là-bas." En février, les élèves réaliseront et présenteront une grande exposition autour de ce tour du monde inédit.

Pour leur écrire: École spécialisée libre des Écureuils, Plateau 1, Rue Hovémont 32, 4910 Theux.