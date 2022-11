Ayme Store, des vêtements féminins au centre de Theux

Son nom ? Ayme Store." Pour moi, c’est un revirement de carrière, détaille Karen Gillis. J’ai travaillé durant 15 ans comme business analyst. Mais j’ai toujours eu une passion pour la mode avec l’envie d’avoir une boutique. En compagnie de mon mari, on a monté ce projet ensemble et on a décidé de se lancer en ouvrant ici à Theux dans cette magnifique maison classée. "