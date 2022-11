Percutée, « La Cage » pourra-t-elle être réparée à Theux?

"Un peu avant 8 heures, il y a eu un échange Whatsapp avec tout le comité qui avait monté le projet et, effectivement, il y avait de la colère mêlée à de la tristesse et à de l’incompréhension, explique l’échevin de la Culture et président du Syndicat d’initiative Alexandre Lodez (IFR). Depuis que le rond-point existe, il n’y a jamais eu d’accident."

Cette dégradation est d’autant plus cruelle que l’installation de la sculpture avait demandé plusieurs années de travail, notamment pour trouver les sous nécessaires à la confection de cette pièce en laiton, l’originale étant en polyester (et donc peu adéquate pour l’extérieur). Plusieurs événements avaient été organisés, à l’initiative de la Commune, de l’Ordre du Chuffin, du centre culturel, du syndicat d’initiative et de la famille de l’artiste André Wilkin.

"L’œuvre existe toujours mais en morceaux détachés. Les morceaux principaux, comme les oiseaux, sont en bon état. Mais c’est une œuvre qui est soudée. On va faire une démarche vis-à-vis du fondeur pour analyser celle-ci et voir dans quelle mesure elle est réparable", précise Alexandre Lodez. L’objectif est évidemment de pouvoir replacer la statue le plus rapidement possible. "Un aménagement un peu différent sera mis en place pour mieux sécuriser cette œuvre", complète le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR).

L’auteur n’a pas été identifié

Ce qui consterne également la Commune, c’est que l’on ne connaît pas pour l’instant l’identité de l’automobiliste. Il s’agit ici d’un délit de fuite. "Une plainte a été déposée", confirme le bourgmestre. "Il n’y a pas mort d’homme ; il n’y a pas de blessé. Et même s’il y a des conséquences pour le chauffard, on trouve que ce serait quand même sympa de se manifester. C’est à la fois un manque de respect pour le code de la route, pour un travail d’artiste et pour un projet, avec toute la symbolique que cela peut avoir", estime Alexandre Lodez Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le conducteur ne venait pas de la nationale. "Il venait de la rue des Six Cents Franchimontois et a effectué un tout droit."

Retrouver l’auteur permettrait donc aussi de faire fonctionner l’assurance de celui-ci pour les éventuelles réparations. "L’enquête est en cours", assurent l’échevin et le mayeur, sans en dévoiler davantage.