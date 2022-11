Fedasil ouvre un centre d’accueil temporaire à Theux… avant Verviers

Une cinquantaine de demandeurs d’asile (50 personnes en familles et une femme seule) sont hébergés depuis mercredi sur le site du camping Polleur à Theux. Ces personnes ont récemment introduit une demande de protection en Belgique et proviennent de 13 pays différents (Burundi, El Salvador, Mexique, Tunisie, Turquie, Guinée, Cameroun, Côte d’Ivoire, Colombie, Albanie, Bosnie, Vénézuela et Mali). "Le centre d’accueil dispose d’une capacité de 250 places et sera utilisé entre novembre 2022 et avril 2023. Le site avait déjà été utilisé par Fedasil entre 2019 et 2021", précise l’agence fédérale dans un communiqué. 46 demandeurs d’asile sont aussi logés à Bredene, également depuis mercredi.