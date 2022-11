Comprendre le présent à travers l’histoire : un challenge accepté par tous les élèves de 6e primaire de la commune de Theux

Cent soixante élèves de 6e primaire de la commune de Theux se sont rassemblés ce lundi 7 novembre pour les derniers préparatifs de la journée commémorative du vendredi 11 novembre en présence du bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR) et de l’échevin de l’Enseignement, Jean-Christophe Dahmen (PS + ). À cette occasion, les jeunes ont participé à des ateliers toute la journée notamment pour en savoir plus sur le rôle de la Défense, les missions extérieures, la découverte des véhicules. Ils ont également pu visiter le musée du 12e de ligne entièrement remis à neuf, où ils ont pu découvrir certains uniformes. Un atelier sous forme de jeu leur était proposé, permettant à chacun de replacer les casques de soldats de la guerre 14-18 et 40-44 sur une ligne du temps, afin de leur apprendre à faire la différence. "Parce qu’une des difficultés que les élèves ont, c’est qu’ils ne voient pas de différence sur les photos en noir et blanc. Ils ne savent pas dire si c’est 14, si c’est 18, si c’est 40. Ils ne savent pas dire si c’est un anglais ou un allemand parce qu’on ne leur a pas donné les points de référence", remarque le Theutois, Jean-Pierre Eisenhuth, président des Combattants Franchimontois. Les ateliers leur ont permis de faire le lien avec ce que nous vivons actuellement, "car ils ont parlé de l’Ukraine" et des commémorations qui se dérouleront notamment ce 11 novembre. Ce projet est réalisé de concert avec le centre culturel de Theux qui a par exemple mis en place des ateliers de chant pour apprendre aux jeunes la Brabançonne ou encore la chanson du Roi Albert. Une activité qui devrait être organisée chaque année, "si possible avec les élèves de 6e année, de sorte que les 6e soient sensibilisés aux principes de commémoration ".