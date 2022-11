Les Theutois fidèles à leur foire Saint-Hubert

Le point d’orgue de la journée fut évidemment la bénédiction des chevaux et des animaux de compagnie à 14 heures. Les cavaliers, issus en grande partie des manèges des environs, étaient nombreux à avoir répondu à l’appel. "Cette bénédiction nous rassemble et rend hommage aux animaux, à nos amis, qui, dans les moments les plus défavorables de notre vie, nous soutiennent C’est donc le moment de les bénir et de les remercier. La foire, quant à elle, nous permet de nous retrouver en toute convivialité", a expliqué Pierre Lemarchand, le bourgmestre, lors de son discours, en remerciant également le travail des bénévoles du syndicat d’initiative, qui coordonne l’événement.

Aidé par le diacre Jacques Delcour, l’abbé Jean-Marc Ista a, pour sa part, lu plusieurs prières avant de procéder à la bénédiction, avec le son des cors en accompagnement. "Une bénédiction générale de tous les animaux, même les moustiques, puisqu’il paraît qu’ils ne sont pas encore endormis à cause du réchauffement climatique, a lancé celui-ci. Cela nous rappelle, en écho de ce qu’on vient d’entendre, qu’on est bel et bien responsable de la création et de la nature. On ne peut pas en faire n’importe quoi." Comme le veut la tradition, un petit verre a été offert aux cavaliers tandis que les animaux ont eu droit un morceau de pain béni.

Une fois la cérémonie terminée, les spectateurs sont partis à l’assaut des différents stands rassemblés place du Perron, rue Hocheporte et rue Hovémont. Outre les articles textiles et les produits de bouche proposés par les commerçants du coin, ils ont également pu goûter des mets sucrés et salés préparés par des associations locales (mouvements de jeunesses, amicale des pompiers, Verviclowns ou encore services clubs). Un chouette moyen de soutenir leurs actions respectives.