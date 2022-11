"Ce sont 250 personnes au maximum qui sont attendues au camping à partir de ce lundi 7 novembre, détaille le bourgmestre Pierre Lemarchand. On a été contacté par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration. Nous n’avons pas de nouvelles précises mais ce seront certainement davantage de personnes provenant de Syrie ou d’Afghanistan."

La commune a également pris les devants pour que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. "Nous avons fait plusieurs réunions notamment avec la police, la zone de secours,… Tout d’abord, nous avons été clairs avec Fedasil: il y aura maximum 250 personnes et pas plus. Ensuite, nous avons demandé qu’il n’y ait pas différentes ethnies qui pourraient être en conflit, afin que tout se passe bien au camping. De plus, comme nous n’avons pas de piscine actuellement, la piscine du camping accueille les nageurs de la commune. Nous avons demandé qu’il n’y ait pas de souci non plus à ce niveau. Au besoin, la police sera là pour veiller en cas de souci. Mais pour rappel, la dernière fois, tout s’était bien passé. Quant à la Commune, nos services sociaux et à la population ont été briefés. Car pour eux, il y aura également un surplus de travail. Les demandeurs d’asile seront en effet domiciliés sur Theux."

Enfin, la Commune a aussi œuvré pour que les demandeurs puissent avoir accès facilement aux commodités. "Nous avons fait appel au TEC pour savoir s’il était possible de rajouter un arrêt de bus au camping. Ce qui fut accepté."

Quant au camping, il retrouvera sa vocation touristique dès le mois d’avril 2023. "Comme le propriétaire a obtenu sa cinquième étoile, il souhaitait avoir le camping libre pour la saison estivale."