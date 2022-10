"La SWDE a dû faire face aussi, comme nous, à différentes réalités avec un prix de l’eau qui est passé de 2,62 à 2,80 €. La politique à Theux est un peu différente. Plutôt que de faire des sauts comme cela, on préfère faire des microsauts", explique le président du CPAS en charge des finances Alexandre Lodez (IFR).

La précédente augmentation, en 2022, avait été justifiée par la mise en place d’un plan d’investissement jusqu’en 2025. "Celui-ci prévoit un certain nombre de travaux qui ont pour objectif d’améliorer la qualité et la quantité d’eau disponible sur notre réseau. Ces travaux sont programmés petit à petit", précise-t-il. Cela comprend notamment la fameuse liaison entre Bronromme, Vertbuisson, Hautregard et le Ménobu. Le tout a également été validé par le comité de l’eau et le ministre wallon Willy Borsus (MR).

"La Commune est autorisée à aller jusqu’à 2,95 €. Étant donné que tous les investissements planifiés n’ont pas nécessairement été réalisés en 2022, qu’ils seront reportés sur 2023 et 2024, qu’ils se feront sur emprunt et qu’il y aura de ce fait un effet de retard sur les finances communales, il nous semble que se limiter à 2,92 € est tout à fait raisonnable".

Cette fois-ci, ce qui influe surtout sur le prix de l’eau, selon le Collège, c’est l’indexation des salaires du personnel. "Sur 2023, ceux-ci vont aussi être augmentés de 13% comme pour l’ensemble de l’entité communale. Il y aura aussi l’année prochaine un impact au niveau de l’électricité puisque nous avons quand même des consommations d’à peu près 40 000 à 50 000 € d’électricité. Donc, faire fois deux est un minimum selon nous", estime le président du CPAS.

Theux a toutefois décidé de ne pas aller jusqu’au prix autorisé de 2,95 €. "On essaye de rester légèrement en dessous de la trajectoire qui nous a été autorisée. En faisant ça, on sera normalement à l’équilibre au niveau du service des eaux", conclut Alexandre Lodez.

Le point a été voté à l’unanimité par le conseil communal.