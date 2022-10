27 ans de combat de l’association theutoise X fragile

Cela fait 27 ans que l’ASBL X fragile, qui organise sa grande soirée annuelle ce samedi, aider l’entourage à mieux comprendre et agir face au syndrome génétique X fragile, qui cause une déficience intellectuelle. Elle informe les familles et les professionnels, organise des séances d’informations spécifiques, des conférences, colloques, congrès et apporte une aide concrète au niveau de l’orientation psycho-médico-éducative en Belgique et en Europe.