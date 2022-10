Un marathon de la propreté

Le Marathon de la propreté a commencé dans plus de 100 communes de Wallonie dont celle de Theux. Pour la 2e année, la campagne lancée à l’initiative du Service Public de Wallonie et de Be WaPP sera axée sur l’éducation des plus jeunes à travers le jeu. À Theux, c’est Jean-Philippe Leclercq, agent constatateur, qui est chargé de passer dans les différentes écoles communales dans le cadre du cours de citoyenneté. Il favorise au maximum la participation des élèves sous une forme de questions-réponses avec des exemples qu’il a rencontrés. Il les invite aussi à réfléchir à des solutions pour améliorer la propreté des lieux qu’ils fréquentent. Le travail d’agent constatateur s’apparente parfois à un rôle de détective, "on fouille le dépôt en essayant de trouver des indices: un nom, une adresse".