« Cet été-là », l’expo-témoignage des inondations à Theux

"Cet été-là", un intitulé qui vous dit probablement déjà quelque chose… C’était en février dernier, dans le cadre du festival Paroles d’Hommes, le centre culturel de Theux avait mis sur pied une lecture apéritive d’un texte rédigé par Catherine Daele de la compagnie bruxelloise MAPS. L’autrice avait proposé au public sa Rêverie Commune intitulée "Cet été-là", un récit basé sur une dizaine de témoignages de sinistrés theutois suite aux inondations du mois de juillet 2021. "On a voulu une continuité à cet événement, commente la directrice du centre culturel de Theux, Catherine Scurole. Ce qui est chose faite avec l’exposition du même nom qui vient de s’installer dans les bâtiments de l’administration communale. L’événement ne présente pas moins de 80 clichés et plusieurs vidéos de Theutois récoltés suite un appel aux témoignages photographiques lancé sur les réseaux il y a plusieurs mois. " Nous avons reçu pas moins de 800 photos ". Il a fallu faire un choix. C’est ce choix qu’on peut découvrir tout au long de la semaine et ce jusqu’au 28 octobre. " Un été qui restera dans les mémoires. Et dont il est important de garder des traces pour les générations futures ". Une exposition qui avait été créée à la demande de la Commune de Theux pour rehausser un drink de remerciements aux bénévoles actifs lors des événements tragiques, organisé il y a une dizaine de jours. " On trouvait cela dommage de ne pas permettre aussi au grand public d’en profiter. On a décidé de la laisser accessible pendant un mois ". Un moment tout en émotion. " D’une certaine manière, toute évocation du drame de juillet est évidemment touchante ", termine la directrice.