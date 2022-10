Réalisée sur une ancienne bâche électorale, cette fresque "surprise" offerte par Florkey a été présentée à Envol d’Artistes (Thimister) et chez André Englebert (Petit-Rechain). Elle a été remise au groupe le 29 septembre et est désormais proposée en deux formats (digigraphie 40x60 à 100 € et édition deluxe 45x70 à 350 €) dont les bénéfices seront reversés au Télévie, soutenu par Florkey.

www.resiliart.florkey.be/ykons/