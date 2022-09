Mais celui d’Hervé Bauche valait le détour, lui qui le bichonne au quotidien. Depuis plus de vingt ans maintenant, cet habitant de La Reid entretient son jardin comme personne. Il est composé de fontaines, d’espaces d’eau mais aussi d’arbres fruitiers. Il fait d’ailleurs partie de l’association des jardins ouverts de Belgique et des jardins en Pays de Liège qui mettent en avant les plus beaux jardins.

Et c’est dans ce cadre que le Theutois a ouvert les portes de son jardin il y a quelques jours. "Nous avons rencontré un grand succès malgré cette sécheresse peu encourageante. Plus de 170 visiteurs passionnés furent au rendez-vous et suivirent avec beaucoup d’intérêt la visite du jardin, accompagnée de commentaires."

De plus, suite au Covid, "plus de 75 pourcent des visites de jardin ont été annulées."

En soutien à l’ASBL Enfants d’un même père

Autre aspect intéressant de la visite: les bénéfices récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à l’ASBL Enfants d’un même père, qui accueille des enfants en situation de handicap. Elle assure l’hébergement, l’éducation et le suivi social, médical et paramédical pour une quinzaine d’enfants atteints de tous types de handicaps, physiques ou mentaux. "Le bénéfice, de quatre euros par personne, leur est reversé. Il était également possible de prendre un verre dans le jardin avec le même objectif de récolter de l’argent. Je remercie également les bénévoles qui m’ont aidé dans la gestion de cette journée."