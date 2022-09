Madame Grange mesure 1m60 et est de corpulence normale. Elle a les cheveux courts et gris et porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon gris foncé, un pull mauve clair et des baskets noires avec une ligne blanche.

Madame Grange peut paraître confuse.

Toute information concernant cette disparition peut être transmise à la police par mail à l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou via la ligne gratuite 0800/30.300.