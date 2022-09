Tipi, une boutique zéro déchet au centre de Theux

Depuis ce jeudi, une toute nouvelle boutique a vu le jour dans la rue Hocheporte à Theux. Et il s’agit de Tipi, une boutique zéro déchet. « En fait, avec mon compagnon, nous habitons Theux depuis des années, explique Manon Jamez. L’an dernier, nous avons déménagé de Mont-Theux vers cette maison de la rue Hocheporte qui est idéalement située. » Ainsi, le rez-de-chaussée est réservé à cette épicerie zéro déchet. Et on y trouve de nombreux produits secs en vrac. « Il y a des pâtes, du riz, des fruits secs, des céréales, des bonbons, des chocolats, du café… J’ai aussi toute une belle gamme de thés. Enfin, j’ai toute une série de produits pour entretenir sa maison ou sa salle de bains comme du savon liquide, toute la gamme des savons d’Angel de Theux… » Enfin, il est demandé aux clients de venir avec leurs contenants. « Nous voulons sensibiliser nos clients au zéro déchet ou du moins à la démarche de transition. Nous avons quand même quelques bocaux pour les personnes qui voudraient débuter ainsi que des articles divers comme des sacs et sachets. » R.R.