Jugement de l'assassin présumé du policier Amaury Delrez le 3 octobre

Le procès initialement prévu à la cour d'assises de Liège a été finalement transféré à Tongres pour pallier le problème de la barrière de la langue. Le jury sera composé le 27 septembre.

Le Néerlandais est aussi poursuivi pour tentative d'homicide d'un collègue d'Amaury. Il aurait été drogué et alcoolisé lorsqu'il a appuyé sur la gâchette. Les avocats Gino Houbrechts et Alexandre de Fabribeckers représenteront le collègue et les parents de la victime ainsi que la zone de police de Spa. L'avocat Dimitri De Béco défendra les intérêts de la femme et des trois enfants d'Amaury. Ken Witpas représentera le ministère public. Enfin, Yvo T. est défendu par l'avocat Sven Mary.

L'audience préliminaire de vendredi s'est faite en présence du collègue ayant donné les premiers soins à Amaury ainsi que celle de l'accusé. Le collègue en question a repris ses activités de policier six mois après les faits à Spa.