Une semaine de stage pour donner aux jeunes le «Plaisir d’apprendre» à Theux

Ce mercredi 24 août 2022, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, était en visite à l’école communale de Juslenville, à Theux. Depuis ce lundi, douze élèves entre la 6eprimaire et la 5esecondaire, y suivent des remédiations en math, français, langues et sciences, dans le cadre de l’opération "Plaisir d’apprendre"."Le matin ils sont bien concentrés sur la matière, et l’après-midi, ils se vident la tête. La Maison des jeunes de la Reid les prend en activités sportives: course d’orientation, escalade, beach-volley,…", explique Jérémy Schyns, coordinateur ATL et agent au service Enseignement à la Commune de Theux. " Ce sont les parents qui inscrivent leurs enfants en général. Il y a une petite qui venait vraiment hier avec les pieds de plomb et au final ce mardi, elle est arrivée avec le sourire", rapporte l’organisateur.