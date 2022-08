Bientôt un espace de convivialité à Desnié?

"On aimerait faire écho à des demandes qui avaient été émises dans le cadre des premières réunions citoyennes que l’on avait eues sur La Reid, explique l’échevin des Travaux Bruno Gavray (IFR).Il faut savoir qu’on a deux problématiques sur Desnié. D’une part, la vitesse des véhicules qui descendent de Bronromme pour rejoindre Winamplanche et d’autre part, l’absence d’un centre de village, où les gens peuvent se rassembler."

Par cet appel à projets, Theux aimerait réaliser un aménagement au niveau de Basse Desnié, en contrebas de l’église."Il aurait deux fonctions: un espace de rencontre pour les riverains, pour organiser des manifestations locales mais aussi un effet ralentisseur pour bien scinder ce qui est la voirie régionale, qui repart vers Hautregard, et la voirie communale qui, elle, redescend vers le centre de Winamplanche", ajoute-t-il. Si la candidature, qui doit être déposée pour le 15 septembre, est retenue, le projet pourrait être subsidié à hauteur de 60%.

"Le montant des travaux doit être compris entre 250000 et 625000€, TVA comprise. L’estimation à laquelle on arrive pour les travaux qu’on envisage est de 557000 hors TVA", indique Bruno Gavray. Le projet a été validé à l’unanimité par le conseil communal.

Pour Écolo, il ne fallait pas manquer cette occasion."Cela avait déjà été discuté en son temps au sein de la CCATM (commission consultative d’aménagement du territoire et de mobilité), note le conseiller Matthieu Daele.Sur le plan, on voit l’aménagement du sol, avec une zone de parking et un terrain de pétanque et de jeux pour enfants mais on ne voit pas le mobilier. A-t-on des précisions sur l’aspect “convivialité”?"

L’échevin a précisé qu’il s’agirait de mobilier démontable."Mais nous n’avons pas encore fait de choix. Si l’on est retenu, il y aura très certainement une réunion de concertation, voire une consultation, au niveau du village, comme cela s’était fait à Becco et Polleur."

Matthieu Daele a également attiré l’attention sur la nécessité d’y intégrer de la végétation, un accès sécurisé pour les piétons et vélos ou encore un point d’eau potable pour les marcheurs et les habitants. Des suggestions entendues par le Collège.