Pour l’arrivée des conteneurs en janvier 2023, Theux revoit sa taxe déchets

"On doit tenir compte qu’Intradel nous réclamera par citoyen theutois 56,19 €, explique l’échevin en charge des Finances, Alexandre Lodez (IFR).Pour rappel, les citoyens qui séjournent dans les homes ne comptent pas. Cela concerne donc à peu près 11800 Theutois."

La taxe par ménage évolue

Sur cette base, le Collège a décidé de revoir la taxe par ménage."Aujourd’hui, c’est 47,50 € pour un isolé et 95 € pour un couple et plus, rappelle Alexandre Lodez.Sachant qu’on devrait payer 56,19 € par habitant, on a cherché à proposer une taxe qui tient compte de l’évolution du nombre de personnes dans le ménage tout en diminuant ce que l’on va demander à un isolé. Demain, cela reviendra donc à 40 €. Un ménage de 2 personnes payera 80 €; un de 3, 100 €. Au-delà de 4 personnes et plus, ce sera 120 €. On voulait plus de proportionnalité: si on est plus dans un ménage, on produit plus de déchets."

«L’objectif est vraiment d’inciter encore plus à trier les déchets», insiste Alexandre Lodez. ©Helmo

Au total, les Theutois bénéficieront de 30 levées, de 50 kg de déchets ménagers offerts et 25 kg de déchets organiques offerts."On parle bien ici par personne. Si on est 4, cela signifie 200 kg de déchets ménagers."Le Collège a évidemment été voir ce que font les autres communes."Notre approche est relativement audacieuse et originale.Si l’on prend Herve, pour un isolé, on paye 77 €, pour 2 personnes, 111 €. À Spa, les montants sont encore plus importants.Dans notre commune, on a cherché à être le plus proche possible de la production de déchets des habitants."

Les citoyens qui produiront entre 50 et 60 kg de déchets ménagers devront payer 0,65 € par kg. Au-delà, ils devront débourser 1,10 € par kg."C’est pour inciter les Theutois à augmenter le tri et l’utilisation des bulles à verres et des parcs à conteneurs", estime l’échevin des Finances.

Une prime communale pour les langes lavables

Des réductions sont toujours prévues pour les ménages avec une personne souffrant d’incontinence ou avec des enfants de moins de 3 ans. Les adultes concernés se verront octroyer 250 kg supplémentaires et les enfants, 125 kg.

Pour sensibiliser les parents à l’utilisation de langes lavables, Intradel organise des actions qui permettent de profiter d’une prime pouvant aller jusqu’à 200 € (sur présentation d’une facture)."Les citoyens qui auront fait la démarche, s’ils prouvent qu’ils l’ont faite, recevront 100 € de la commune et un certain nombre de kg gratuits."

Des séances d’information seront organisées dans les prochaines semaines, par quartier. À noter que les habitants de l’hypercentre n’auront pas de conteneurs à puce mais bien un accès à des conteneurs collectifs enterrés, comme ceux que l’on trouve notamment à Verviers.

De son côté, Écolo salue cette nouvelle taxation."Elle permet un meilleur équilibre entre la relation pollueur-payeur", note le conseiller Philippe Lemal. Un rapport annuel, sur le suivi administratif, devrait être réalisé également. L’année 2023 sera une sorte d’année test.

" En fonction du coût-vérité, peut-être nous rendrons-nous compte que nous avons tapé trop haut ou trop bas. Il y aura une observation à faire", conclut Alexandre Lodez.