Theux: un duo mère et fils pour la Brasserie du stade

Depuis cette semaine, la brasserie du centre sportif de Theux revit. Et derrière le comptoir, on retrouve un duo mère et fils avec Brigitte Chariot et Nicolas Drouguet. « Nous avons eu l’opportunité de reprendre l’endroit, détaille Nicolas. Et nous sommes complémentaires. Elle vient du monde de l’Horeca et mois plus du sportif en ayant joué au football à Franchimont. » Dès le 1er septembre, la carte brasserie s’ajoutera au bar. R.R.