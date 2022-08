Exposition pour commémorer les inondations

Dans le cadre de la future mise sur pied d’une exposition commémorative sur les inondations de la mi-juillet 2021, la Commune de Theux et le Centre culturel recherchent des photos et vidéos des inondations et des travaux de déblaiement. « Cette exposition est organisée afin de se souvenir de ces moments difficiles mais également de la grande solidarité dont a fait preuve toute la population », indiquent les deux organisateurs. À envoyer via poncin@theux.be pour le 5 août au plus tard.