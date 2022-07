Sécheresse: les cours d’eau au plus bas à Theux

La rue de la Hoëgne complètement submergée le 14 juillet 2021. ©Eda France Fouarge

"Les niveaux sont très bas un peu partout dans les cours d’eau", note Florence Hautregard, coordinatrice du Contrat de Rivière Vesdre, et de poursuivre,"du coup, le très peu d’eau qu’il y a se réchauffe beaucoup plus vite et cela a un impact sur la vie aquatique. Elle a évidemment déjà du mal à se déplacer, mais la température a également un impact sur l’oxygénation de l’eau: plus l’eau est chaude moins elle sait contenir de l’oxygène. Et puis la sécheresse concentre aussi les polluants!". Et cela ne touche pas que la partie la plus visible de la vie d’une rivière, les poissons, mais l’entièreté de la microfaune,"avec tous les petits invertébrés".

Florence Hautregard attire ainsi l’attention sur un geste qui peut sembler anodin, mais qui a pourtant de lourdes conséquences."Les enfants et parfois les adultes aiment faire de petits barrages sur les cours d’eau. C’est chouette, cela crée de petites vasques dans lesquelles on sait aller se baigner… malheureusement cela à un impact énorme sur la vie de la rivière!". Le bourgmestre de Theux met quant à lui en gardecontre la pollution présente dans les cours d’eau de sa commune:"Les égouts ont été abîmés avec les inondations et l’eau polluée pour le moment n’arrive pas à s’épurer naturellement. Il est dangereux d’aller dans la rivière où il y a encore un peu de profondeur, du côté de Polleur, et de Royompré."

Enfin le mot d’ordre est le même partout, pourvu qu’il pleuve, mais surtout de façon douce et régulière!"Ce n’est pas un orage d’une heure qui va arranger les choses que du contraire… cela fera des ruissellements et des dégâts."